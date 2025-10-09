Ayuda alang sa naigo sa linog nagpadayon

Nagsugod na ang Department of Social Welfare and Development (DSWD) Field Office 7 sa ilang ikaduhang hugna sa relief operations alang sa mga pamilya nga naigo sa linog sa Probinsiya sa Sugbo.
Ilang ihatod ang 225,000 ka Family Food Packs (FFPs) sulod ning semanaha.
Sa usa ka pamahayag gikan sa website sa DSWD 7 niadtong Huwebes, Oktubre 9, 2025, si DSWD Secretary Rex Gatchalian nihatag og kasegurohan nga padayon ang tabang alang sa mga apektadong residente.
“Tuloy-tuloy ang pagbibigay ng pagkain. Pagkatapos ng pagkain, may nakalaan na cash assistance. Hindi aalis ang pamahalaang nasyonal hanggang sa makabangon muli ang ating mga kababayang Cebuano ,” matod ni Gatchalian.
Human sa pagbisita ni Gatchalian sa Bogo City niadtong Martes, Oktubre 7, daling gipadala sa DSWD 7 ang dugang FFPs gikan sa ilang mga warehouse.
Ang Visayas Disaster Resource Center (VDRC) sa Mandaue City nagpadayon sa 24-oras nga pag-repack ug pag-deliver sa mga operasyon.
Human sa unang hugna sa ayuda sa pagkaon, gisugdan na sa DSWD ang pagpadala sa 35,550 ka FFPs niadtong Oktubre 8, 2025, alang sa ikaduhang wave.
Gipadala ang 28,250 ka FFPs niadtong Oktubre 8, alang sa delivery ngadto sa Bantayan (2,000), Daanbantayan (4,000), Bogo City, Tabuelan (3,000), Sogod (4,000), Tabogon (2,000), Borbon (2,000), San Remigio (2,000), Medellin (5,250), ug Catmon (4,000).
Samtang niabot na ang food packs sa DSWD sa Medellin, nagsugod dayon ang distribution sa Barangay Caputatan Norte diin 989 ka FFPs na ang naapudapod sa mga residente didto. / CDF