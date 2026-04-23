Ayuda giandam alang sa sektor nga maapektuhan sa El Niño

Subay sa pagsugod na sa El Nino sa nasod, gipangandaman sa Kagamhanan sa Probinsiya sa Sugbo ang mga epekto niini ilabi na ang pagpadayon sa krisis ug pagnihit sa tubig.
Si Cebu Governor Pamela Baricuatro nagkanayon nga usa ka “challenging” nga sitwasyon ang nagpadayong kainit nga posibleng makadaot unya sa mga pananom sa mga mag-uuma sa probinsiya.
Lakip sa gipangandaman niini mao ang mga ayuda alang sa mga apektadong sektor.
Tungod sa posibleng pagnihit sa suplay sa tubig, gitinguha ni Baricuatro ang pagpamutang og reservoir nga makatabang sa panahon nga magnihit ang tubig.
Matod ni Baricuatro nga duna nay inisyal nga kasabutan ang mga sakop sa Regional Development Council (RDC) alang sa himuong reservoir o ba kaha dam apan gikinahanglan nga mahuman una ang gihimong feasbility study alang sa maong proyekto.
“After mahuman ang fs (feasibility study) we will execute right away and we are fortunate that our regional director for DPWH (Department of Public Works and Highways) is an expert sa kining mga dams,” matod ni Baricuatro.
Nasayran nga niadtong Abril 22 nipasidaan ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa) sa taas nga tsansa sa El Niño sa tunga-tunga sa Hunyo ngadto na sa Agusto ug gipanglantawan nga molanat pa kini hangtud sa 2027.
Ang El Niño usa ka natural nga klima apan dili kini usual nga kondisyon sanglit mas init ang sea surface temperature hinungdan sab sa posibleng huwaw nga dala niini.
Kalakip sa mga epekto niini ang pagnihit sa supay sa tubig, pagkaguba sa mga lagutmon ug uban pa nga mga pananom, mas taas nga tsansa sa sunog, ug uban pang dili maayong epekto sa panglawas. / ANV