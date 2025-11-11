Ayuda sa kapitolyo 'gibabagan'

Hugtanong gipanghimakak sa mayor sa Lungsod sa Liloan Aljew Frasco ang alegasyon nga giingong gibabagan sa iyang buhatan ang mga gihatod nga ayuda gikan sa Cebu Provincial Capitol hinungdan nga natanggong nga gipadala nga trak de karga og relief goods ug volunteers.
Ang maong kontrobersiya base sa Facebook post niadtong Lunes, Nobiyembre 10, 2025, sa user nga adunay account name nga Tabs Jv Ve, video nga gi-upload nga nagpakita sa mga personnel gikan sa Kapitolyo nga gipadala sa Villa Azalea Subdivision, giingong wala makalahos kay nagkinahanglan ang permit gikan sa munisipyo.
Nasayran nga moabot ngadto sa 1,500 ka mga residente sa maong subdivision ang naglisod sa ilang pagpanghayan ug pagpanglimpyo sulod na sa usa ka semana tungod sa kakuwang sa abag.
“Please lang, ayaw ninyo sudli og politika nahitabo namo karon, need lang namo malimpyuhan kay one week na gikan sa hitabo, walay tabang gikan ninyo. Ang mga sakyanan gaali na, 'nya lapok kaayo, dili me ka move forward,” caption sa uploader.
“Please lang LGU Liloan, og unsay naay tabang gikan sa gawas, dawaton nato. Dili ta mamulitika, og kontra partido man mo, sa eleksyon na — ayaw sa karon kay nangabaho nami ani. Hangyo lang tawon mi mga pobre limpyohi ninyo para makaginhawa na mi,” dugang pa sa uploader.
WA MAGSUGO
“Dili kini tinuod. Ako isip mayor walay gisugo nga pababagan o pangayoan og permit ang Province of Cebu o kinsa man nga grupo aron makasulod sa mga typhoon-affected areas,” pagklaro ni Frasco sa iyang statement nga gi-post sa Facebook niadtong gabii sa Lunes, Nobiyembre 10.
Nagduda si Mayor Frasco nga peke ang maong video tungod kay ang lungsod nakig-alayon sa Kapitolyo, gani niadtong Nobiyembre 9–10 nakadawat sila og hinibang nga mga tambal.
“Wala ko nagsugo ug walay instruction gikan nako o sa Liloan LGU nga dili pasudlon ang Province of Cebu trucks. Welcome ang tanan, kay nanawagan pa man gani ta sa publiko nga nagkinahanglan ta og tabang,” matod pa ni Frasco.
Samtang ang Kapitolyo nipahibalo nga moabot ngadto sa 20 ka heavy equipment ang gigamit sa Liloan sa gihimong clearing operations. / CDF