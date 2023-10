Ayuda ihatag na alang sa mga biktima ni ‘Odette’ sa Mandaue

Human sa dul-an sa duha ka tuig, ang unang hugna sa cash assistance alang sa mga biktima sa bagyong O­­dette sa dakbayan sa Mandaue, ipagawas na sa National Housing Authority (NHA) sugod karong adlawa, Lu­nes, Oktubre 16-19, 2023.

Kini maoy gipahibalo ni Kong. Emmarie Lolypop Ouano Dizon, representante sa Mandaue Lone district nga nihimo og paningkamot alang sa pagduso sa maong hinabang nga ipahigayon sa Mandaue City Sports Complex .

“I am happy to inform nga per information from the Natio­nal Housing Authority, the first tranche of the Typhoon Odette Cash Assistance will be given on October 16-19,” sumala sa pamahayag ni Ouano-Dizon.

Samtang gipasabot niya nga ang maong cash distribution sundan pa sa lain human sa Barangay and Sanguniang Kabata­an Elections (BSKE) tungod sa pag-obserbar sa election ban.

“Bisan pa man kini dugay na unta nga moabot, magpasalamat gihapon kita sa National Government sa pagbutang og pundo niini. Atong gilauman nga makatabang gihapon kini sa manga Mandauehanons,” matod sa kongresista.

Matod ni Ouano Dizon nga ang pundo makuha gikan sa Emergency Housing Assistance (EHAP) sa NHA nga nagtumong sa paghatag og hinabang pinansyal sa mga pamilya kansang mga panimalay naapektuhan sa natural o human-induced nga mga kalamidad sama sa bagyo, pagdahili sa yuta o mga insidente sa sunog aron matabangan sila sa pagtukod og balik. Sa ilang mga panimalay ug paghatag og oportunidad alang sa bag-ong pagsugod.

Kahinumdoman, ang super typhoon Odette, nikusokuso sa Kabisay-an niadtong Disyembre 16, 2021 nga nakaapekto sa daghang tawo sa Probinsiya sa Sugbo, apil na ang mga residente sa Mandaue City.

Tungod niini, gipaubos ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte ang mga apektadong rehiyon sa state of calamity pinaagi sa Proclamation No. 1267 aron mapadali ang rescue, relief, ug rehabilitation efforts sa gobyerno.

Ubos sa espisyal nga EHAP, ang NHA mohatag og cash assistance para sa matag benepisyaryo nga pamilya aron matukod pag-usab ang ilang mga balay, bisan unsa pa ang gidak-on sa kadaot nga naangkon.