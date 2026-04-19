Ayuda sa mga mag-uuma sa siyudad, nakalinya na

Ang Kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo mohatag og hinabang nga kwarta ug libreng transportasyon alang sa mga mag-uuma nga naapektuhan sa nagkataas nga pletehan sa mga utanon ug nagkagrabe nga hulaw.
Matod pa ni Mayor Nestor Archival sa usa ka press conference niadtong Abril 13, 2026, nga humanon una sa siyudad ang mga interbensyon nga pagahimuon human makadawat og mga report bahin sa nagkagamay nga kita sa mga mag-uuma ug kalisod sa pagdala sa ilang mga produkto gikan sa mga barangay sa bukid paingon sa mga merkado sa siyudad.
Lakip sa mga dinaliang lakang nga gitun-an mao ang cash assistance, libreng paghakot sa mga produkto sa agrikultura gamit ang mga sakyanan sa siyudad, ug ang pagpabalik sa sistema sa direktang pagpamaligya nga susama sa kanhi "Tabo sa Barangay," diin tugotan ang mga mag-uuma nga makabaligya sa ilang abot sa mga dapit nga gigahin sa siyudad.
Si Archival miingon nga gitun-an usab sa siyudad ang pagtukod og mga organisadong dapit sa merkado diin ang mga mag-uuma mahimong direktang makabaligya sa ilang mga produkto inig-abot nila sa siyudad.
“It can be similar to the old Tabo sa Barangay. We will bring them here so they can decide where to sell their products,” matud sa mayor.
Gimandoan usab niya ang City Agriculture Department (CAD) sa pagsumite og dinaliang datos bahin sa gidaghanon sa mga apektadong mag-uuma, lakip na ang mga pederasyon nga gibanabanang molapas sa 100 ka grupo sa mga dapit sa kabukiran.
Naghulat usab ang kagamhanan sa dakbayan sa hiniusa nga mga report gikan sa CAD ug sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office (CCDRRMO) sa dili pa ang mga panaghisgot sa konseho, nga maoy magdeterminar sa gidak-on sa tabang ug kon asa kuhaon ang pundo.
Gibutyag ni Archival nga gisusi usab sa siyudad ang posibleng cash assistance alang sa mga mag-uuma, bisan kon wala pa madesisyuni ang eksaktong kantidad. Usa sa mga opsyon nga gitan-aw mao ang pagbalhin o pagpangita og pundo gikan sa mga kasamtangang programa sa hinabang, lakip na ang mga pundo nga alang unta sa mga transport workers.
Matod niya, gisusi pa ang prayoridad tungod kay ang mga drayber ug mga mag-uuma parehong naapektuhan pag-ayo sa mga presyur sa ekonomiya karong bag-o.
Matod ni Archival, ang paningkamot sa pagtabang miabot taliwala sa mga report nga ang mga mag-uuma sa bukid, ilabi na gikan sa amihanang mga barangay sama sa Paril, naglisod sa pagdala sa ilang mga abot ngadto sa mga merkado sa siyudad tungod sa kamahal sa plete ug presyo sa gasolina.
Sumala ni Archival, pipila ka mga mag-uuma ang mas dako pa og nagasto sa logistika kaysa sa ilang kinitaan gikan sa pagbaligya sa ilang mga pananom.
Aron masulbad kini, nagplano ang siyudad og senemanang "transport caravans," diin ang mga mag-uuma mahimong makig-alayon alang sa dinaghan nga paghakot sa mga baligya aron maminusan ang gasto ug mapalambo ang pag-abot sa merkado.
Gawas sa dinaliang tabang, ang siyudad nagtan-aw usab sa mga long-term nga interbensyon, lakip ang solar-powered nga mga sistema sa patubig ug mas maayong farm-to-market logistics networks aron palig-onon ang sektor sa agrikultura.
Gimandoan ni Archival ang CAD sa pagpahigayon og profiling ug konsultasyon sa mga barangay nga dunay daghang abot aron mailhan ang mga prayoridad nga dapit alang sa interbensyon.
Ang mga lakang sa pagsuporta miabot usab samtang ang Dakbayan sa Sugbo nangandam sa nagkagrabe nga hulaw tungod sa El Niño, diin ang mga opisyal nagpahimangno nga mahimong mas mokunhod pa ang suplay sa tubig sa mga komunidad sa bukid.
Matod ni Archival, ang mga tuburan sa kabukiran nagpakita na og mga timailhan sa paghubas, hinungdan nga nangandam na ang siyudad sa pag-mapa ug pagtaod og mga communal water systems. Lakip sa mga plano mao ang pag-ila sa mga natural nga tubod, pagtaod og mga tangke sa tubig, ug pagpadala og mga bomba aron maseguro ang suplay sa tubig sa mga barangay sa bukid ug kapatagan. / CAV