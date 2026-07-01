Ayuda sa mga senior citizen sa Mandaue, gipadak-an

Makadawat og mas dako nga tinuig nga pinansyal nga ayuda ang mga senior citizen sa Dakbayan sa Mandaue human giaprubahan sa City Council sa ikaduhang ug katapusang pagbasa ang ordinansa nga nagdugang sa kantidad sa cash aid.
Gimando sab ang pagpagawas sa ikaduhang bahin sa ayuda.
Matod ni Councilor Atty. Carlo Fortuna, chairman sa Committee on Laws and Ordinances, ang mga kwalipikadong senior citizen makadawat og P11,000 karong tuiga ug P12,000 matag tuig sugod sa sunod tuig. Dugang niya, ang ikaduhang tranche sa ayuda karong tuiga ipagawas na sa Nobiyembre imbes nga Disyembre.
“We have already approved the ordinance on second and final reading. For this year, our senior citizens will receive a total of P11,000, and beginning next year, they will receive P12,000 annually. Since the first P5,000 was already released in June, they will receive the remaining P6,000 this November instead of December,” matod ni Fortuna.
Ubos sa giusab nga ordinansa, ang pinansyal nga ayuda ipanghatag na sa duha ka regular nga tranche matag tuig—sa Hunyo ug Nobiyembre—diin ang matag benepisyaryo makadawat og P6,000 sa matag payout sugod sa sunod tuig.
“The ordinance now sets the regular distribution every June and November. We adjusted the schedule so our senior citizens can receive their assistance earlier,” sigon ni Fortuna.
Matod niya nga ipadala ang ordinansa kang Mandaue City Mayor Thadeo Jovito “Jonkie” Ouano sunod semana alang sa iyang pirma, ug mahimong epektibo kini human matuman ang gikinahanglang proseso sa publikasyon. / ABC