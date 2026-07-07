Ayuda sa Tara, Basa! gigamit alang sa school supplies,pagkaon

School supplies, bugas, ug uban pa nga batakang panginahanglan sa panimalay maoy gipamalit sa daghang mga ginikanan ug tigbantay nga nakadawat sa participation incentive ubos sa Tara, Basa! Program sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) Field Office 7–Central Visayas.
Sumala sa DSWD 7, ang paghatag sa participation incentives nahuman na sa 12 ka partner local government units sa Central Visayas human kini gipahigayon gikan sa Hunyo 23 hangtod Hulyo 1, 2026.
Ang maong insentibo gitugyan sa mga ginikanan ug tigbantay nga nakakompleto sa 20 ka adlaw nga parenting sessions isip kabahin sa literacy program.
Usa sa mga nakabenepisyo mao si Grace, usa ka ginikanan gikan sa Alaska Elementary School sa Cebu City.
Matod niya, ang nadawat nga insentibo makatabang sa ilang pamilya sa pagpalit sa school supplies nga wala pa nila mapalit sa wala pa magsugod ang klase.
“Ang mabilin ipalit nakog pila ka kilo nga bugas, gamayng karne o isda ug utanon,” matod niya nga nagpasabot nga ang nahibiling kantidad gamiton alang sa adlaw-adlaw nilang pagkaon.
Daghan sab sa mga benepisyaryo ang nipadayag nga prayoridad nila ang pagpalit sa mga gamit sa eskwelahan ug batakang panginahanglan sa panimalay aron dili madugangan ang gasto sa pagsugod sa bag-ong tuig sa pag-eskwela.
Sa Central Visayas, adunay 5,550 ka parent ug guardian-beneficiaries nga nahilakip sa programa.
Niini, 1,350 ang gikan sa Cebu City, 1,101 sa Lapu-Lapu City, 499 sa Talisay City, 470 sa Danao City, 450 sa Toledo City, 300 sa City of Naga, 300 sa Balamban, 300 sa Medellin, 250 sa Argao, 230 sa Mandaue City, ug 100 sa Malabuyoc.
Ang matag kwalipikadong partisipante nakadawat ug hangtod P4,700, o katumbas sa P235 matag adlaw sulod sa 20 ka adlaw, basta makakompleto nila ang tanang sesyon nga walay absent.
Ang mga benepisyaryo mao ang mga ginikanan ug tigbantay sa mga estudyanteng giila sa Department of Education nga nagkinahanglan og dugang nga suporta sa pagbasa.
Samtang ang mga bata motambong sa adlaw-adlaw nga tutorial sessions, ang ilang mga ginikanan sab motambong sa tulo ka oras nga parenting sessions sulod sa 20 ka adlaw.
Ang maong mga sesyon gipangulohan sa mga Youth Development Workers (YDWs) ug nagtutok sa pagpalig-on sa relasyon sa ginikanan ug anak, pagdasig sa pagbasa sulod sa panimalay, ug paghatag og praktikal nga paagi aron masuportahan sa mga ginikanan ang pagkat-on sa ilang mga anak.
Ang Tara, Basa! Program usa ka inisyatiba nga nagtumong sa pagpalambo sa kahibalo sa pagbasa sa mga estudyante nga nanginahanglan og dugang nga tabang, samtang gipalig-on sab ang partisipasyon sa mga ginikanan sa edukasyon sa ilang mga anak ug naghatag og oportunidad sa mga college student nga mahimong tutors ug Youth Development Workers sa ilang komunidad. / PR