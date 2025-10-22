Azzela miangkon sa ilang sipyat

Isyu sa road access ug right of way ang hinungdan nga nalangay ang pagtukod og kabalayan sa Azzela Properties Development Corporation sa Lungsod sa Minglanilla.
Naproblema sila sa dalan nga mag-connect sa Talisay City, Minglanilla, ug Toledo City.
Ang chief executive officer sa Azzela Properties Development Corporation nga si Engr. Lloyd Adlawan nipasabot ning maong mga hinungdan agi og tubag sa daghang mga reklamo sa ilang mga kliyente.
Matod ni Adlawan, ang access road nga gihimo sa QM Builders, 95 porsiyento nang nahuman ug ang hingpit nga pagkahuman gitinguha sa katapusan sa Oktubre 2025.
“The road project is crucial, that’s really what caused the delay. We even had to allocate around P25 million for the road right-of-way and another P6 million for a bridge just to make the area accessible,” pasabot ni Adlawan.
Giangkon niya nga napakyas ang kompanya sa pagtuman sa ilang mga commitments sa turnover tungod sa pandemya ug dili maayong kondisyon sa dalan nga nakababag sa ilang operasyon.
Giila ni Adlawan nga sayop sab nila sa parte nga dili nila ma-turn over ang mga balay atol sa pandemya ug samtang ang access roads nagpabilin sa dili maayong kahimtang.
Iyang gitataw nga ang kompanya nagpangita og mga paagi aron makompleto ang housing units ug maproseso ang mga refund para sa mga nakapalit.
Gipasabot ni Adlawan nga ang Azzela Properties naghupot og balido nga License to Sell gikan sa Department of Human Settlements and Urban Development (DHSUD) ug nagsunod sa mga kinahanglanon sa gobiyerno.
Iyang gipasabot nga ang jurisdiction sa DHSUD naglakip sa licensing ug nakabayad na ang Azzela og mga P2 milyunes ngadto sa P3 milyunes nga bayrunon sa ahensiya.
Iyang gidugang nga ang development works full blast na karong buwana human hapit makompleto ang roadworks.
Ang kompanya nagplano nga magsugod sa mga turn over ug sa hingpit nga pagbayad sa refunds sa sayong bahin sa 2026.
Gipanghimakak sab ni Adlawan ang mga pasangil nga nihunong ang Azzela Properties sa pagbayad og refunds sa mga homebuyer.
“Nagbayad mi og refunds kada bulan sa staggered payments. Dili mi mga scammers, ug dili mi mamakak. Kami adunay willingness ug good faith sa pagbayad,” matod niya.
Sigon niya nga ang kompanya adunay proof of payment nga nagpakita nga nakahimo na og refunds sa pipila ka mga homebuyer.
Matod ni Adlawan, ang refund processing kinahanglang balansehon sa padayon nga site development aron maseguro nga magpabilin ang kompanya nga financially stable.
Gipasaligan niya ang mga homebuyer nga ang Azzela nagpabilin nga komitado sa pagkompleto sa duha ka mga obligasyon. / CAV