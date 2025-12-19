Babae nga boksidor Villegas mibulsa og silver sa SEAG

Nikuha ang Olympian boxer nga si Aira Villegas og silver medal sa 2025 Southeast Asian (SEA) Games sa Biyernes, Disyembre 19, 2025, sa Chulalongkorn University Sports Center sa Bangkok, Thailand.
Si Villegas napilde sa championship match pinaagi sa unanimous decision batok sa Thai nga si Chuthamat Raksat ug natapos sa silver medal sa women's flyweight division (50kg).
Ang tanang lima ka judges nipabor sa ilang iskor kang Raksat kinsa usa sa 16 ka Thai nga mga boksidor nga nakasulod sa gold medal matches sa katapusan nga adlaw sa kompetisyon. / RSC