Babaye, 26, napalgang patay; problema sa kwarta gitumbok

Gipalawman karon sa Talamban Police Station ang ilang imbestigasyon kalabot sa 26 anyos nga babaye nga taga Pagadian City nga napalgang patay sulod sa iyang giabangang lawak sa barangay Talamban alas 7:10 sa buntag, Dominggo, Abril 26, 2026.
Ang biktima giila lang sa alyas nga Baby, lumad nga taga Pagadian apan kasamtangan nga nagpuyo MJU Building, Barangay Talamban.
Nasayran nga nakadawat og tawag ang Talamban Police Station sa 911 hotline nga nagpahibawo nga dunay dead person sa maong dapit.
Pag-abot sa mga imbestigador, ilang naabtan ang biktima nga naghigda sa double deck nga wa nay kinabuhi.
Sigun sa uyab sa biktima nga pag-abot niya sa alas 5:30 sa kaadlawon iyang naabtan si alyas Baby nga nagbuy-od na sa lower deck sa katre.
Gituohan sa uyab niini nga nagkutlo sa kinabuhi ang biktima gamit ang higot sa iro tungod sa problema sa kwarta.
Apan ang Talamban Police Station mopalawom pa sa ilang imbestigasyon kun wala bay foul play sa kamatayon sa maong biktima. / AYB