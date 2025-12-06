Babaye gadala og granada, armas gidakop

Sikop ang usa ka babaye nga dunay granada ug armas sa iyang bag dihang nisud sa usa ka dakong tindahan nga nahimutang sa Hernan Cortes Street, Barangay Tipolo sa Siyudad sa Mandaue alas 2:35 sa hapon, Biyernes, Disyembre 5, 2025.
Ang gidakop ug gi-turnover sa Criminal Investigation and Detection Group 7 giila nga si alyas Grace, 33, taga Bali Residences, Siyudad sa Lapu-Lapu.
Nakuha gikan sa suspek ang usa ka granada, usa ka kalibre ,45 nga armas ug usa ka magazine nga dunay pito ka bala lakip na ang sling bag nga maoy gisudlan.
Sa imbestigasyon sa CIDG 7, nisulod ang suspek sa tindahan ug sa dihang gisusi sa duha ka security personnel nga silang Rodel Catane ug Stanley Barrios Jr., nakit-an ang .45 ug granada.
Dali nga nanawag sa Explosives Ordnance Disposal EOD7 ang management sa tindahan aron makustodiya ang granada lakip na ang armas samtang gidala sa buhatan sa CIDG ang suspek aron pasakaan og kaso. / AYB