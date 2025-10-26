Babaye gidunggab-patay sa kanhi kapuyo

Nakabsan gyud sa kinabuhi ang usa ka 42 anyos nga babaye human kini gidunggab sa dughan sa iyang kanhi kapuyo sa may Sitio Quadra, Barangay Lagtang, dakbayan sa Talisay, mga alas 9 pasado sa buntag, Dominggo, Oktubre 26, 2025.
Ang namatay giila nga si Joyryn Padinas, nagpuyo sa nahisgutang dapit.
Samtang ang suspek nga daling nakasibat mao si Eric Lucendo Conlu, taga Sitio Antipolo, Barangay Jugan, sa lungsod sa Consolacion.
Nadawat sa mga kapulisan sa Talisay ang taho kabahin sa insidente mga alas 10 pasado sa buntag pinaagi sa tawag sa usa ka concerned citizen.
Pag-abot sa maong dapit, naabtan nila ang biktima nga gahayang ug naligo na sa kaugalingong dugo. Matud sa usa ka saksi, giingong nakit-an niya ang duroha nga naglalis.
Giingong gihanaan sa suspek ang biktima og dunggab sa makadaghan’g higayon apan wa magdugay gidayon gyud kini sa pagdunggab.
Human sa maong krimen, daling misibat ang suspek sa wa matino nga direksyon.
Sa pagka-karon, padayon pang nagpahigayon og hot pursuit operation ang kapulisan aron madakpan ang suspek. / JDG