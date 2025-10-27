Babaye gidunggab patay, suspek nga kanhi kapuyo namatay sab

Usa ka 48-anyos nga babaye namatay human gidunggab sa iyang kanhi live-in partner kinsa namatay ra sab human matod pa gibun-og sa mga istambay niadtong Sabado, Oktubre 25, 2025, sa Barangay Calawisan, Dakbayan sa Lapu-Lapu.
Matod ni Lt. Christian Torres, tigpamaba sa Lapu-Lapu City Police Office, ang biktima gidali pagdala sa Vicente Sotto Memorial Medical Center apan nakabsan sa kinabuhi pagkaugma, Dominggo, Oktubre 26.
Sa inisyal nga imbestigasyon, nasuta nga ang babaye didto sa usa ka tindahan namalit og cellphone load dihang kalit lang gidunggab sa suspek sa iyang dughan gamit ang kitchen knife.
Pagpangabubho ug ang bag-ong karelasyon sa biktima maoy giisip sa kapulisan nga motibo sa pag-atake.
Human sa pagpanunggab, ang suspek nidagan padulong sa sulod nga bahin sa Calawisan apan gigukod ug gipugngan sa mga istambay.
Pipila ka minuto ang milabay, niresponde ug niabot ang mga Barangay Police Security Officers (BPSO) sa Calawisan aron dad-on ang suspek ngadto sa awtoridad.
Apan sa pagbiya sa dapit, kalit lang nakuyapan ug nawad-an og panimuot ang suspek.
Matod ni Torres, nangayo og autopsy ang pamilya sa suspek aron masuta kon namatay ba siya tungod sa mga samad nga naangkon atol sa paggukod o ba kaha tungod sa cardiac arrest.
Adunay mga bun-og ug pangos nga makita sa nawong ug ilong sa suspek, apan ang opisyal nga hinungdan sa kamatayon gipaubos pa sa imbestigasyon. / DPC