Babaye gilabay sa SRP

Patay’ng lawas sa usa ka babaye ang napalgan sa viaduct sa South Road Property habig sa Barangay Mambaling, Dakbayan sa Sugbo sa alas 6 sa buntag, Martes, Nobiyembre 19, 2024.

Ang biktima gihulagway sa mga polis nga nagsul-ob og itom nga polo shirt, karsones ug itom sab ang medyas ug gibanabana nga adunay gitas-on nga 5’3”.

Miresponde ang mga sakop sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office aron masusi kon aduna pa kini’y timailhan nga buhi pa apan nasuta nila nga patay na ang wala pa mailhing babaye.

Usa sa mga kawani sa Bantay Dagat ang nakabantay nga aduna matod pay usa ka sakyanan ang mihunong sa maong lugar pasado alas 4:00 sa buntag ug duna ni gikanaog ug dayon gilabay sa dagat.

Matod ni Police Major Efren Diaz Jr., hepe sa Mambaling Police Station nga padayon pa sila sa pag-ila sa maong biktima lakip na sa mga suspetsado nga maoy naghimo sa krimen.

WAY NAKAILA

“Sa pagkakaron nag-conduct pa ta og investigation, wala pa tay identity sa biktima kay wala pay ni-claim ani. Pero nagsugod na ta sa pagsubay sa mga CCTV camera aron atong mailhan kinsa ang naghimo ana nga krimen,” matod ni Police Major Efren Diaz Jr.

Tanang anggulo ang ilang gisubay sa posible nga motibo nganong gihimo ang krimen ngadto sa usa ka babaye.

Ang hepe sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo Police Colonel Antonietto Cañete nimando sa Mambaling Police lakip na sa iyang tracker team nga molusad og lawom nga imbestigasyon aron mapadali ang pag-ila sa biktima lakip na sa mga suspetsado.

“We will conduct in depth investigation about the origin of that commission of the crime, naa man tay CCTV most probably murag walay nakaila but wala nako gi-discredit the possibility nga naay nakaila pero so far as of this time dili na taga diri o the crime started from the other place,” matod ni Police Colonel Cañete.

WA PA MA-CLAIM

Ang patayng lawas sa biktima naa karon sa St. Francis Funeral Homes ug giingong dunay samad sa liog niini apan wala pa matino kung gidunggab ba o agi sa tinuokan.

Tungod niini nanawagan si Diaz sa publiko kung kinsa kadtong dunay miyembro sa pamilya nga na-missing labing maayo nga makig-alayon kanila alang sa pagtandi sa panagway sa biktima.

Gitakdang ipaubos sa autopsy ang patayng lawas sa biktima aron masayran kung unsa gyud ang hinungdan sa iyang kamatayon.

Nasayran nga aduna nay upat ka pamilya ang misusi sa maong punerarya nga namasin og usa sa ilang kabanay nga wala na makauli ang maong patay apan pulos negative pa ang resulta. / AYB