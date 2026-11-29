Gwardya nitigbas ug wa pa natagbaw giingong niluglog sa liog sa iyang kapuyo nga namatay diha-diha sa Purok Tubigon, Sitiyo San Antonio, Barangay Jubay, lungsod sa Liloan pasado ala 1 sa hapon, Dominggo, Nobiyembre 29, 2026.
Giingon nga napungot ang suspek human niya giingong masakpi ang chat sa iyang kapuyo nga nagpahibawo sa iyang laing hinigugma siya mabdos ug ang mao nga lalaki maoy amahan.
Mga ngan sa suspek ug biktima gipugngan ning mantalaan aron pagpanalipod sa ilang mga anak. Ang magtiayon dunay upat ka mga anak.
Ang biktima 43 anyos, tutor sa usa ka pribado nga tunghaan sa Barangay Yati, lungsod sa Liloan, amihanang Sugbo, ug residente ra usab sa maong dapit.
Ang suspek mao ang 44 anyos nga sikyo, kinsa nadakpan sa mga polis sa Liloan ug niangkon sa krimen nga iyang nahimo. Nitahan siya sa kapolisan human sa krimen dala ang sundang iyang gigamit.
Sa imbestigasyon sa Liloan Municipal Police Station, ang biktima ug suspek nagkalalis sa telepono sa wala pa ang krimen samtang nag duty isip gwardya sa Barangay Poblacion, lungsod sa Liloan.
Human sa panaglalis sa telepono, dali nga niuli ang suspek ug gibunlot ang cellphone sa biktima ug giingon nga nabasahan niini ang private message sa giingong uyab sa biktima nga nagkanayon nga “Ipakuha na imong giburos”.
Human mabasa sa suspek ang mensahe, labihan ang kasuko niini ngadto sa iyang asawa ug nikuha og sundang gipanigbas tigbas niya ang babaye. Di pa igo, giluglog pa ang liog niini nga niresulta sa hinanali nga kamatayon sa biktima.
Duha ka mga saksi nga silingan sa biktima ug suspek dali nga ningsibat sa kahadlok sa dihang ilang nakita ang biktima nga naligo na sa kaugalingong dugo nga nagbuy-og sa sawog sa balay niini.
Ang suspek nilakaw ug nitahan sa iyang kaugalingon sa Liloan Municipal Police Station bitbit ang sundang nga iyang gigamit sa krimen.
Matod sa suspek nga ang mao nga lalaki maoy tighatod sa iyang kapuyo sakay sa motorsiklo.
Nipasangil ang suspek nga siya ang gibasol sa biktima nganong nakakita siya og lain, apan iyang gisultihan nga nagtinarong na siya.
Dihang nitubag kaniya ang iyang kapuyo nga ipapriso siya kay samdan na siya aron sila na ang malinawong magpuyo sa laing lalaki, matod sa suspek nga iya na lang kining gipatay puslan man. Kasong murder ang ipasaka sa kapolisan batok sa suspek. /