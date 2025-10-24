Babaye gipatay sulod sa simbahan sa Liloan

Usa ka babaye nga napalgang patay alas 9:30 sa buntag, Biyernes, Oktubre 24, 2025, sulod sa San Fernando El Rey Church sa Barangay Poblacion, Lungsod sa Liloan.
Ang biktima gibanabanang nagpangedaron sa 30-anyos.
Wala pa sab mailhi ang suspek nga lalaki nga nagsul-ob og itom nga t-shirt.
Usa ka candle vendor maoy nakadiskubre sa biktima nga nagbuy-od sa may entrance sulod sa simbahan.
Adunay samad sa likod sa ulo ang biktima ug ang dugo nigawas sa iyang ilong.
Gawas niini, adunay lakra sa iyang liog nga daw gituok una pa nabugtoan sa kinabuhi.
Sa inisyal nga imbestigasyon sa kapulisan, nakit-an ang biktima sa alas 6 sa buntag nga adunay kuyog nga lalaki.
Gibadlong sila sa trabahante sa simbahan nga mobiya una sa dapit kay manglimpiyo sila alang sa pagpreparar sa Santos nga misa.
Ang candle vendor nakadungog sab sa tingog sa usa ka babaye.
Iya kining gisusi ug nakit-an ang biktima nga nagkadugo.
Gidali pagdala ang biktima sa tambalanan sa Danao City District Hospital apan gideklara kini nga dead on arrival. / GPL