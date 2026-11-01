Babaye gisulod sa septic tank sa panglao, patay

Nakaplagan ang patay nga lawas sa usa ka babaye sulod sa karaan nga septic tank sa Purok 3, Barangay Looc sa Lungsod sa Panglao, Bohol sa alas 10:00 sa buntag niadtong Sabado, October 31, 2026.
Ang biktima giila nga si Rhea Hormiguera, 46, kinsa residente ra usab sa maong barangay.
Unang nakadawat og tawag sa telepono ang Panglao Municipal Police Station kabahin niini.
Dali nga niresponde ang mga imbestigador ug sa ilang pag-abot, ilang nakita ang baho na nga lawas sa usa ka babaye nga wala’y sapot.
Nilusad dayon og makuti nga imbestigasyon ang kapulisan ug ilang nasuta pinaagi sa pamahayag sa anak nga lalaki sa biktima nga si alyas "George" katapusan sila nga nagkita sa iyang inahan sa alas 6:00 sa gabii sa Biyernes, Octobre 30.
Matod sa 15-anyos nga si "George" nga nagdungan sila og panihapon ug nianang pagka-alas 9:00 sa gabii, nananghid iyang inahan nga molakaw paingon sa Dakbayan sa Tagbilaran.
Human niadto natulog na sa iyang kwarto si "George" ug pagkabuntag, nasayran na lang niya nga wala mopauli ang iyang inahan ug niadto na lang siya sa ilang tunghaan.
Pagka alas 9:30 sa buntag sa Sabado, ang ilang kabanay nga 71-anyos nga silingan ra usab nila og balay nakabantay nga adunay nanimaho sa karaan nga septic tank.
Iya pa kining gisusi apan dili siya makaseguro kon unsay naa sa sulod nga tungod ani, nanawag siya’g laing tawo nga motan-aw sa bangag.
Dako na lang ang ilang kakurat nga usa ka tawo ang naa sa sulod nga maoy hinungdan nga nanawag sila og panabang sa barangay.
Giproseso dayon kini sa Scene of the Crime Operation ug gihiling ang lawas niini ni Dr. Jon Mark Verga, ang municipal health officer sa Panglao. Ilang gibanabana nga ang oras nga nakabsan sa kinabuhi ang biktima nahitabo alas 3:00 ngadto sa alas 4:00 sa kaadlawon sa Sabado.
Ang hinungdan sa iyang kamatayon mao ang dako nga “Traumatic Brain and Head Injuries” nga gituohan nga gihapak kini’g bato o gahi nga butang.
Tungod niini, nipalawom pa karon ang mga imbestigador sa ilang pakisusi ug nisubay sa nga CCTV camera nga mahimong makatumbok kon kinsa ang naghimo sa krimen.
Si Bohol Governor Erico Aris Aumentado nasubo sa maong insidente ug nitanyag og balor P150,000 nga reward money sa makatudlo ug makahatag og impormasyon sa nagpatay sa biktima. /