Babaye maoy target sa pagpamusil sa Argao

Patay ang usa ka babaye human pusila sa wala mailhing mamumuno samtang naglingkod ug nagpabugnaw ilawom sa punoan sa kahoy niadtong Biyernes sa gabii, Marso 6, 2026, sa Purok Chicos, Barangay Langtad, Lungsod sa Argao.
Nailhan ang biktima nga si Maria Joylyn Remoroza Loyola, hingkod ang panuigon ug residente sa maong dapit.
Naabtan sa mga niresponding polis ang biktima nga wala na’y kinabuhi ug nagbuy-od sa yuta human makaangkon og daghang samad pinusilan sa kalawasan.
Suma sa inisyal nga imbestigasyon sa Argao Police Station, nahitabo ang krimen pasado alas 8:00 sa gabii.
Sa wala pa ang pagpamusil, ang biktima gikatahong nipalit sa usa ka tindahan kauban ang iyang kapuyo, sa wala pa molingkod sa lingkuranan ilawom sa punoan sa kahoy.
Matod sa usa ka saksi nga nailhan lang sa ngalan nga “Jong,” usa ka trabahante sa flood control project sa dapit, kalit lang nibutho ang usa ka lalaki nga nagtabon sa nawong gikan sa ngitngit nga bahin sa lugar.
Walay daghang pangutana, gipusil sa mamumuno ang biktima sa makadaghang higayon.
Tungod sa kakurat, daling nakadagan si Jong ug ang kapuyo ni Loyola aron sa pagluwas sa ilang kaugalingon. Sa pagsusi sa mga residente human sa mga buto sa armas, nahagba na ang biktima samtang daling nisibat ang mamumuno padulong sa ngitngit nga lugar. / GPL, JDG