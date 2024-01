Babaye mi-blackmail na-entrap

Tungod sa P500, usa ka babaye nasikop sa entrapment operation sa Sitio San Roque Kawayan, Barangay Lahug, dakbayan sa Sugbo, alas 3:10 sa hapon sa Biyernes, Enero 12, 2024.

Si Mea (di tinuod niyang ngan), 18, dunay kapuyo, nagpuyo sa nahisgutang lugar, napusasan atol sa entrapment operation sa mga sakop sa Regional Anti-Cyber Crime Units (RACU 7).

Ang operasyon sa Miyer­kules, Enero 17 na gibutyag sa kapulisan.

Gihimo ang operasyon tu­ngod sa reklamo ug pagpa­ngayo og tabang ni Kathryn (dili tinuod nga ngan), 19, tinun-an sa 2nd year college, taga Barangay Labangon, dakbayan sa Sugbo.

Si Patrolwoman Lilibeth Jocson, imbestigador sa RACU 7 nga nahinabi sa Superba­lita Cebu sa Miyerkules, nagkanayon nga niadtong Enero 11, 2024, nangayo og panabang kanila ang biktima.

Matod ni Jocson, si Kathryn gihulga pinaagi sa Messenger ni Mea.

Si Mea niadto pang milabay nga tuig giingong nanghulga kaniya nga kon dili mohatag og kwarta, ipakatap sa social media ang hubo nga hulagway ug sex video sa biktima.

Nahibaw-an sa RACU 7 nga ang hubo nga hulagway ug sex video iya sa biktima ug 2nd degree cousin sa suspek.

Ang lalaki nga giingong kauban sa biktima sa sex video mao usab karon ang live-in partner sa suspek.

Matod pa, upat ka bulan nga gi-antos sa biktima ang pagpanghulga sa suspek.

“Mo-demand siya’g P1500, P1K. Okay ra sab kon P500 pinaagi sa chat. Unya kon dili makahatag, mohulga’ng i-post ang hubo nga hulagway ug video,” matod ni Jocson.

Tungod niini, gihimo ang entrapment operation sa RACU 7.

Ang biktima niadto sa dapit diin maoy mando sa suspek. Samtang nagbarog ang biktima, giduol kini sa suspek.

Nag-istorya ang duha ug gihatag sa biktima ang P500 ug ning higayuna, gisignit dayon sa mga sakop sa RACU7 ang suspek.

Ang suspek nga napusasan naghilak nga nangayo og pasaylo.

Apan gipasakaan siya og kasong kalapasan sa Article 294 sa Revised Penal Code, Robbery with violence against or intimidation of persons.., Republic Act 9995 o Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009, ug ang tanan kabahin sa RA 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012.

Matod ni Jocson, posibleng selos usab ang motibo sa suspek.

Matod pa, nakuykoyan sa suspek sa Messenger ang kaagi sa iyang kapuyo ug biktima hinungdan sa iyang kalagot busa gihimo ang pag-blackmail.

Subay niini, giawhag sa RACU 7 kadtong ubang mga biktima nga mo-report sa ilang buhatan aron mahimo­an og aksyon.