Babaye miambak sa 2nd bridge, naluwas

Naluwas sa kapulisan ang usa ka ka babaye nga niambak sa Marcelo H. Fernan (MHF) Bridge o sa 2nd Cebu–Mactan Bridge sa Lunes sa kaadlawon, Oktubre 16, 2023.

Si Mandaue City Police Office (MCPO) deputy city director for administration ug spokesperson, Lieutenant Colonel Franco Rudolf Oriol, nitug-an sa SunStar Cebu sa Lunes nga naalarma sila sa maong hitabo human ang usa ka concerned citizen nipahibawo kanila sa babaye nga naglingkod ibabaw sa usa sa mga poste sa suga sa taytayan nga daw nisuway og ambak.

Matod ni Oriol, usa ka team sa MCPO, Mandaue City Disaster Risk Reduction and Management Office (MCDRRMO), ug Bureau of Fire Protection (BFP) dal’ing nakaabot sa dapit ug nihimo og negusasyon aron manaog apan niambak kini sa dagat sa Mactan Channel.

“We anticipated the worst. So, we tasked some of our DRRM personnel to watch over the bridge in case she jumped. Because of that, she was saved,” matod ni Oriol.

Sa report sa MCPO Station 5 sa Barangay Opao, ang 22-anyos nga biktima, nga nagpuyo sa Barangay Basak sa dakbayan sa Mandaue, una nang na-diagnose nga adunay depresyon.

Sa inisyal nga imbestigasyon sa mga awtoridad, nasayran nga nag-atubang karon og personal nga mga hagit ang babaye, lakip na ang mga isyo sa pamilya, nga posibleng maoy hinungdan sa iyang suway nga paghikog.

“The victim previously sought help from a psychiatrist and was on medication. This marked the sixth time that she attempted to end her life,” tipik sa imbestigasyon.

Human sa pagluwas, ang babaye gipadala sa Mandaue City Hospital.