Babaye mihigda sa dalan, maghikog tungod sa utang

Nakamugna og pagkabalda sa dagan sa trapiko sa dalan B. Rodriguez, Dakbayan sa Sugbo sa dihang usa ka babaye nga naka-mini skirt ang nihigda daw natulog tunga sa kalsada niadtong buntag, Martes, Mayo 19, 2026.
Mga sakop sa Cebu City Transportation Office (CCTO) unang mirespondi sa maong area sa dihang nakamugna og trapik ang maong insedente.
Ang taxi drayber nga gisakyan sa maong babaye misaysay sa mga tigbalita nga gikan sa usa ka bar sa Barangay Kasambagan ang maong pasahero ang misakay sa iyang unit.
Matikdan sa drayber nga nagpunay og hilak ang maong pasahero hinungdan nga iyang gipangutana og unsay problema niini, pamasin nga makatabang siya og tambag.
“Medyo naka-inom unya sige’g hilak. Ako gipangutana: ‘Day unsay imong problema, lovelife, financial?’ Basin makatambag ko,” sigun pa sa drayber.
Apan buot na hinuon mokanaog sa maong babaye kay matod pa moambak siya.
Nakatug-an ang maong pasahero nga adunay siyay dako’ng utang sa casino nga moabot sa P63,000, sa higayon nga dili siya makabayad gihulga siya nga ipapriso sa giutangan.
Sigun pa ang iyang pamilya ug paryente way pakialam kaniya, hinungdan nga nakahunahuna nga maghikog kay wa nay biliang iyang kinabuhi.
Mikanaog sa dalan B. Rodriguez og suway og katkat sa kay buot moambak, apan gipugngan sa drayber dungan sa pag am-am apan wa mopatuo ug nangwakli.
Nangayo og police assistance ang maong drayber hinungdan nga iyang gibiyaan ug sa iyang pagbalik natingala nalang siya nga diha na sa tunga sa dan nahay-ad ang maong babaye nga natulog.
Diha sa iyang tapad ang iyang shoulder bag ug paresan sa high heels./ FVQ