Babaye ‘naked’ nga naligo sa fountain

Nagtingkagol sa bilanggoan ang magka puyo nga Pinay ug lalaking foreigner tungod sa giingong eskandalo nga namugna niini sa Lunes sa ala 1:30 sa kaadlawon, Hulyo 8, 2024, kay naligo sa fountain Poblacion, Dalaguete, habagatang Sugbo, nga hubo tanan.

Gawas nga “naked” ang babaye sa tibuok lawas, kay giingon nga hubog, ang kapuyo nga langyaw giingon nga nagbinastos usab sa mga polis. Ang mga suspek didto na madakpi sa seawall sa Brgy. Poblacion.

Nasayran sa Superbalita Cebu gikan sa Dalaguete Police ubos sa kamanduan sa ilang hepe nga si P/Maj. Vincent Awit Zozobrado, nga sila ningresponde sa tawag sa concerned citizen nga may babaye nga Pinay ug lalaki nga foreigner nga naglaroylaroy sa ilang public plaza.

Ang babaye naligo sa ilang public fountain nga naked kun hubo ang tibuok lawas atbang sa ilang simbahan sa lungsod ug daghan ang mga nakakita.

Gidakop ang maong babaye apan nipalag ang kapuyo nga langyaw, gibinastusan ang mga polis pinaagi sa pagyawyaw hinungdan nga giapil sa pagdakop.

Matod sa kapulisan nga hubog kaayo ang duha nga nahiabot sa police station.

Ang babaye nga hubo tanan gipasul-ob sa mga polis sa iyang sapot.

Wa nakapahuway ang mga polis tungod sa kalangas sa duha sulod sa selda. Ang mag live-in partner taga Brgy. Coro.

Ang duha mag-atubang og mga kasong alarm and scandal ug resistance and disobedience to a person in authority nga ubos sa Art. 151 sa Revised Penal Code. / DVG