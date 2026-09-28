Babaye nangawat og pampagwapa sulod sa Mambaling mall, gidakop

Gakatawa ug daw wa makahibawo sa gibug-aton sa iyang nahimo ang 23-anyos nga babaye dihang gikuhaan og ‘mugshot’ sa kapulisan human nadakpan tungod sa pagpangawat og mga produktong pampagwapa sulod sa usa ka mall sa Barangay Mambaling, Dakbayan sa Sugbo niadtong Dominggo sa hapon, Septiyembre 27, 2026.
Nailhan ang dinakpan nga si alyas Avie, taga Upper Balulang, Cagayan De Oro City.
Gidakop sa guwardiya ug sales associate sa maong tindahan si Avie human naaktuhan nga nanguha og mga baligya ug gi-turn over siya sa Mambaling Police Station.
Nasayran nga gi-monitor na daan sa customer intelligence si Avie hinungdan nga dihang padulong na siya mogawas sa mall, gibabagan dayon sa security guard.
Atol sa pagrekisa sa suspek, wala kini nakapakita og resibo.
Apan atol sa imbestigasyon, nibutyag ang suspek sa kapulisan nga wala siyay kuwarta ibayad ug nidepensa nga wa siya sa saktong paminsar tungod matod pa sa iyang depresyon ug mga problema sa pamilya.
Narekober gikan sa suspek ang nagkalainlaing beauty products nga nagkantidad ang tanan sa P5,499.
Gihikay na sa kapulisan ang tukmang kaso nga ipasaka batok sa suspek. / JDG