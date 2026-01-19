Babaye nga call center agent, laing 5 sikop sa drug bust

Unom ka tawo ang gipangbalhog sa prisohan human nadakpan sa managlahi nga anti-illegal drug operation sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) 7 sa Siyudad sa Sugbo niadtong Dominggo, Enero 18, 2026.
Ang unang drug bust sa alas 5:15 sa kaadlawon nahitabo sa Guadalupe Osmeña Village, Barangay Punta Princesa, Dakbayan sa Sugbo diin gibungkag ang drug den ug gisikop ang lima ka suspek.
Si PDEA7 Director Joel Plaza niila sa target sa operation nga maoy nagpadagan sa drug den nga si alyas Jessa, 25, call center agent ug ang iyang konsabo nga si alyas Mandrin, 29, habal-habal driver.
Lakip sa nadakpan ang duha ka babaye ug usa ka lalaki nga naatlan nga naghingos og shabu sa sulod sa drug den nga silang alyas Joshua, 27, college student nga taga Punta Princesa; alyas Marina, 50, laborer nga taga Tisa; ug alyas Sonia, 32, taga Tisa.
Nasakmit sa PDEA 7 personnel ang 10 ka pakete sa gituohang shabu nga motimbang sa 6 gramos nga dunay estimated average market value nga P40,800 ug ang buy-bust money.
Pagka alas 8:20 sa buntag, laing drug bust gihimo sa PDEA 7 uban sa Labangon Police Station sa Sityo Caduloy, Barangay Tisa, nga niresulta sa pagkasikop sa usa ka truck boy.
Ang suspek giila sa alyas nga Kenneth, 22, nga nagpuyo ra usab sa maong lugar.
Nakuha gikan kaniya ang 10 ka pakete sa shabu nga mobalor sa P40,800.
Ang mga nakuha nga ebidensya giduso na ngadto sa PDEA 7 Regional Office Laboratory alang sa himuon nga chemical analysis, samtang ang mga suspek gibalhog sa custodial facility sa PDEA.
Matod ni Leia Alcantara, information officer sa PDEA 7, nga duha ka semana nila nga gipaubos sa case buildup ang nagpadagan sa drug den sa Punta Princesa, samtang usa ka semana sa Tisa.
Si Jessa nadakpan na kaniadto sa susamang kaso ug gibuhian gumikan sa probation.
Giingong makabaligya siya og 25 gramos nga shabu matag semana, samtang si Kenneth makabaligya og 50 gramos matag semana. Giandam na ang mga kasong kalapasan sa Section 5 ug 11, Article II Republic Act 9165 alang sa duroha.
Ang silot sa magpadagan og drug den mao ang pagkabilanggo sa tibuok kinabuhi. / AYB