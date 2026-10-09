Babaye nga hiker nga nawala, nakit-an na

Luwas nang napalgan niadtong Biyernes sa buntag, Oktubre 9, 2026, ang 23-anyos nga babaye nga giila sa alyas nga Shane human nawala sa may trail area sa Barangay Pamutan, bukirang bahin sa Dakbayan sa Sugbo niadtong Huwebes, Oktubre 8, 2026.
Ang maong dalaga nawala mga ala 1 pasado sa hapon niadtong Oktubre 8.
Gikompirmar ni Ferl John Pacaldo, head sa Cebu City Disaster Risk Reduction Management (CCDRRMO), nga nakit-an si Shane mga alas 5 sa buntag sa Oktubre 9.
Giingong nag-inusara nga nisaka sa bukid ang biktima, kansang mga gamit narekober sa usa ka abandonadong balay sa Sityo Huya, bukirang bahin sa Barangay Tisa.
Ang mga kabanay ni Shane nag-post sa social media nga na-missing kini ug nangayo sila og tabang.
Gituohang nasaag ang maong dalaga ug wa na nakadumdom sa agianan. Gidala na siya sa tambalanan tungod sa naangkon niining mga ginagmay nga samad o minor injuries. / JDG