Babaye nga namaligya og 'shabu' sa Mabolo sikop; P600K nga drugas nasakmit

NASIKOP sa mga operatiba sa Mabolo Police Station ang usa ka 34 anyos nga babaye human gilusad ang usa ka buy-bust niadtong Martes sa gabii, Hunyo 9, sa Sitiyo Sindulan, Barangay Mabolo, Dakbayan sa Sugbo.
Giila ang suspetsado nga si Jocelyn Trangia Manlunas, alyas "Papart," 34 anyos, kinsa residente ra usab sa nahisgutang lugar.
Nadakpan si Manlunas mga alas 9:45 sa gabii.
Nasakmit gikan sa posisyon sa suspetsado ang mga pinutos sa gituohang shabu nga motimbang og 100 gramos.
Sumala sa kapulisan, ang maong gidaghanon sa ilegal nga drugas duna standard drug price (SDP) nga mokabat sa P680,000. (AYB)