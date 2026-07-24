Babaye nga namaligya’g shabu sa mga drayber ug estudyante, sikop

Nadakpan sa mga sakop sa National Bureau of Investigation (NBI) 7 ang usa ka babaye nga giingong namaligya og ilegal nga drugas atol sa buy-bust sa usa ka gasolinahan sa J. Alcantara Street, Barangay Sambag 1, Dakbayan sa Sugbo niadtong Hulyo 21, 2026.
Ang suspek giila nga si Salome Villarino nga taga Barangay Quiot, Cebu City. Sumala sa NBI 7, ang operasyon gihimo human sila nakadawat og impormasyon nga adunay mga indibidwal nga namaligya og shabu sa mga drayber sa pampublikong sakyanan ug estudyante.
Tungod kay duol man kini sa pampublikong dapit, nakahigayon ang suspek sa pagbaligya dili lang sa maong lugar, kundili lakip na sa sulod ug gawas sa South Bus terminal.
Mismo ang mga estudyante ang nag-ingon nga nasayod na sila daan nga nagbaligya diay kini og gidiling drugas, matod ni NBI 7 Supervising Agent Atty. Wenceslao Galendez niadtong Biyernes, Hulyo 24, 2026.
Nakuha gikan sa dinakpan ang pinaketeng ilegal nga drugas nga mokantidad og dul-an P2,000.
Matod ni Agent Maria Contessa Lastimoso sa NBI 7 nga duol sa mga dagkong tunghaan ang lugar hinungdan nga nakapaalarma kini sa buhatan.
"Mao na nga it’s not about the amount or the street value sa drugas, kundili sa epekto niini sa kaluwasan sa tanan. Hunahunaa lang kon magsakay ka og bus nga ang drayber o konduktor 'high' kaayo. Normal na lang hinuon kini tan-awon sa mga estudyante tungod kay nasayod na man sila nga adunay tiggamitay sa maong dapit. Mao nga this should be stopped," matod ni Lastimoso niadtong Biyernes, Hulyo 24, 2026.
Wala hinuon molimod ang suspek sa pasangil batok kaniya.
Iyang gisaysay nga nabuhat lamang niya kini tungod sa kawad-on.
Matod ni Villarino nga namatay ang iyang anak niadtong Marso ug nalubong siya sa utang sa paggasto sa pagpalubong niini.
"Tinuod na, ni-sideline lang ko ana kay para makabayad ko sa akong utang kay bag-o pa ko ana, bag-o pa man namatay akong anak. Nagkautang-utang ko kay para palubong sad sa akoang anak, unya usahay kay makuan ko kay paninglon na sad ko sa akong giutangan," matod ni Villarino sa Hulyo 24, 2026.
Giangkon sab niya nga dili lang siya apan daghan sila nga may susamang kalihukan sa naasoy nga lugar diin sagad sa ilang mga kustomer mga drayber sa 01K.
Iyang gidugang nga nahimo niya kini kay wala siya'y lain nga paagi nga mas sayon ang kita.
"Mag rolling-rolling ra ko sa kuwarta adto ko palit sa Duljo tag napulo kabuok," sumala ni Villarino. / ANV