Babaye nga nang-hitch sa multicab, patay

Patay ang usa ka babaye nga mag-uuma human matagak sa gisakyan nga multicab alas 6 sa buntag, Dominggo, Nobiyembre 30, 2025 sa provincial road nga nahimutang sa Barangay Manlapay, lungsod sa Dumanjug.
Ang biktima giila nga si Rosalinda Saris, 50, residente sa Barangay Kanghalo, bukirang dapit sa Dumanjug.
Sa imbestigasyon sa Dumanjug Police Station, nasayran nga mitahan sa iyang kaugalingon ang driver sa multicab nga dunay plate number JFA 407 nga si Reymart Llanos Potestas, 25, human nakalas ang babaye nga nihangyo niya nga mosakay.
Matod ni Potestas nga puno sa karga sa produkto sa uma ang iyang multicab pickup aron ihatod sa merkado sa lungsod sa Dumanjug.
Mihangyo matud pa ang biktima nga mosakay kay mamaligya usab kini og dahon sa lumboy sa merkado apan iya kining gibalibaran tungod sa ka puno na sa iyang karga.
Namugos matud pa ang biktima aron maka iyawat sa plete nga maoy hinungdan nga iya kining gipasakay.
Matod ni Police Major Mark Anthony Villanueva, ang hepe sa Dumanjug Police Station, nga gibutyag sa driver nga tungod sa kapuno sa multicab ang tuong tiil ug kilid sa sampot sa biktima ang nasakay sa muticab samtang ang pikas niyang tiil naa sa gawas ug nag-atubang sa luyong bahin.
Sa dihang nakaagi og kabatuan nakabuhi ang biktima sa iyang paggunit sa luyo sa multicab ug natagak sa karsada ug tungod sa kakusog sa impact nakaangkon kinig dakong kadaot sa ulo.
Dali nga nanawag og ambulansya ang mgq residente sa dapit ug gidala ang biktima sa Rural Health Unit sa Dumanjug apan nakabsan gyud kini sa kinabuhi.
Sa pagsuwat ning balita, dili na mopasaka og kaso ang kabanay sa biktima ug gisaaran kini sa driver nga motabang sa galastuan sa pagpalubong niini ug uban pa nga panginahanglan. / AYB