Babaye nga nangawat og de lata kay ibaligya, sikop
Balik na sab sa prisohan ang 28-anyos nga babaye human nasakpan nga nangawat og de lata nga pagkaon sa usa ka convenience store nga nahimutang sa may dalan Sanciangko, Barangay Kamagayan, Dakbayan sa Sugbo mga alas 10 sa gabii, Huwebes, Septiyembre 11, 2025.
Giila ang dinakpan nga si alyas Peachy, nagpuyo sa Private Riverside, Barangay Sambag 1, Siyudad sa Sugbo.
Samtang ang reklamante mao ang manager sa tindahan nga si alyas Ruth, 22-anyos nga taga A. Lopez Street, Barangay Labangon ning siyudad.
Sa inisyal nga imbestigasyon sa kapulisan, gikataho nga ang suspek nasakpan sa guwardiya sa tindahan nga nangawat og de lata (luncheon meat) ug gibutang sa iyahang purol.
Matod pa nga nigawas dayon ang suspek nga wala moagi sa cashier hinungdan nga gidakop siya sa maong gwuardiya ug gi-turn over sa Parian Police Station.
Atol sa pakighinabi ni Peachy, niangkon siya sa salaod nga iyang nahimo.
Matod niya nga iyang ibaligya ang de lata para makakuwarta kay wala siyay trabaho.
Apan nasayran nga kapila na nadakpan si Peachy sa susamang kalapasan diin karong higayona, maoy ika-13 sa iyang pagkasikop.
Nasakmit gikan sa dinakpan ang duha ka de lata nga adunay kinatibuk-ang kantidad nga P540. / JDG