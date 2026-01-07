Babaye nga rider nalatayan sa trak

Patay dihadiha human malatayi sa usa ka prime mover trailer truck ang usa ka babayeng rider sa National Highway, Barangay Magdugo, Dakbayan sa Toledo alas 8:45 sa buntag, sa Enero 7, 2026.
Ang biktima giila nga si Queenie Chelle Laruap, residente sa Barangay Don Andres Soriano sa maong dakbayan. Samtang ang drayber sa trak giila nga si alyas “Leo”, 43 anyos, taga Barangay Matab-ang, Toledo City.
Sumala sa imbestigasyon sa Toledo Police, ang trak ug ang motorsiklo nagdagan sa samang direksyon diin nag-una ang trak.
Sa pag-abot sa nahitabuan, nisuway og overtake ang biktima sa tuo nga bahin sa trak.
Apan tungod kay lapukon ang maong bahin sa dalan, nawad-an og kontrol sa iyang motor si Laruap.
Nadailos ug napasok siya sa ilawom sa trak hinungdan ng siya nalatayan.
Gidala ang biktima sa Toledo City Hospital apan gideklarar kini nga patay na.
Ang drayber sa trak anaa na sa kustodiya sa Toledo Police Station ug gikatakdang pasakahan og kasong Reckless Imprudence Resulting to Death. / JDG