Babaye samdan human gipusil sa Sambag 2

Nakaangkon og kadaot sa lawas ang usa ka 38-anyos nga babaye human kini gipusil sa wala pa mailhing suspek alas 9:55 sa buntag, Sabado, Hulyo 25, 2026, sa Sitio ISKP, Barangay Sambag 2, Dakbayan sa Sugbo.
Ang biktima nga daling gidala sa tambalanan sa iyang live-in partner giila nga si Ely Garcia Ebajan, 38, residente sa maong dapit.
Subay sa inisyal nga imbestigasyon sa Abellana Police Station 2 sa Cebu City Police Office (CCPO), usa ka wala mailhing lalaki nga nagsul-ob og itom nga jacket, asul nga kalo, ug nag-face mask ang kalit lang nipusil sa biktima.
Human sa pagpamusil, paspas nga misibat ang mamumuno ngadto sa wala matino nga direksyon.
Nakarekuber ang mga sakop sa Scene of the Crime Operation (SOCO) 7 og usa ka basiyo sa bala sa wala pa matino nga kalibre sa armas gikan sa dapit nga nahitaboan.
Matud sa kapuyo sa biktima nga gitakdang operahan si Ebajan sa tambalanan samtang nagpadayon ang imbestigasyon sa kapulisan aron mailhan ug madakpan ang suspek. / AYB