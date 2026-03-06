Babaye’ng nang-snatch og selpon, natultolan; midunggab sa polis
Dako og natampo ang police visibility sa malampuson nga pagkasikop sa babaye’ng isnatser nga nanglabni og cellphone ngadto sa tinun-an samtang nagsakay kini og PUJ niadtong alas 9:40 sa gabii, Miyerkules, Marso 4, 2026, sa dalan Natalio Bacalso, Barangay Calamba, Dakbayan sa Sugbo.
Ang suspek nga gitago sa pangan nga Berly, 45, taga Sityo Auto Bus, N. Bacalso Avenue natultolan sa mga sakop sa City Mobile Force Company (CMFC) nga naka-duty duol sa nahitabuan.
Sa imbestigasyon sa Sawang Calero Police Station nga samtang sakay sa rota nga 12D paingon sa Labangon ang biktima nga si alyas Rose, 21, taga Naya Village, Barangay Tisa, kalit lang gilabnot sa suspek ang iyang gikuptan nga cellular phone.
Dali nga nagpatabang ang biktima sa polis nga naka-duty sa maong lugar nga si Police Patrolman Kim Jabonete.
Ang biktima, inubanan sa polis, nisulod sa mga kabalayan human adunay nakatug-an kanila mahitungod sa gipuy-an sa suspek.
Sa dihang natultolan ang balay, gisugat sila sa suspek ug gisuwayan sa pagdunggab si Patrolman Jabonete nga niresulta sa pagkasamad sa wa nga bukton niini.
Hinuon, nakuha pagbalik ang cellphone nga balor og P6,800. Nasayran nga makadaghan na nga gialarma si Berly sa kasong snatching sa maong dapit.
Kasong theft ug attempted homicide ang atubangon sa maong suspek. / AYB