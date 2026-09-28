Babaye’ng rider nalataya’G truck sa SRP viaduct, patay

Patay on the spot ang 24 anyos nga bababayeng rider human malatayi sa truck nga matod pa nawagtangan og brake sa alas 2:45 sa hapon, Dominggo, Septiyembre 27, 2026, sa SRP Viaduct, Dakbayan sa Sugbo.
Ang biktima giila nga si Joy Helvic Dalanon, 24, drayber sa Honda Beat nga taga Dakbayan sa Lapu-Lapu apan lumad nga taga Masbate ug graduwado sa kursong Architecture sa usa ka unibersidad sa Dakbayan sa Sugbo.
Sa imbestigasyon sa Traffic Enforcement Unit (TEU) sa Cebu City Police Office nga samtang naghunong ang mga sakyanan sa SRP Viaduct nga paingon sa south tungod sa traffic, kalit lang nibangga ang usa ka Mitsubishi truck nga dunay plate number JAK 1307 nga gimaneho ni Romel Genodiala, 46 anyos, taga Dumlog, Siyudad sa Talisay.
Giangkon ni Genodiala nga nagsubay siya sa innerlane sa SRP apan pag-abot sa maong dapit kalit nga nag-malfunction ang brake.
Iyang gisulayan paglikay ang ubang sakyanan pinaagi sa pagkabig sa manobela sa tuong bahin sa dalan.
Apan naigo si Dalanon ug nidaro pa kini sa Suzuki multicab, Honda XRM ug laing motorsiklo nga gimaneho ni Jovelyn Abellanosa, 28, taga Bulacao Cebu City nga dunay angkas nga si Bridgeth Melencion, 28, taga Kinasang-an Pardo.
Tungod sa kakusog sa impak nalagpot si Dalanon ug nalatayan pa siya sa ligid sa Mitsubishi truck nga niresulta sa hinanali niya nga kamatayon.
Samtang silang Abellanosa ug Melencion ang nangaangol sab og daling gidala sa tambalanan.
Sigon sa nakuha nga impormasyon gikan sa mga higala ni Dalanon nga padulong unta sa SM Seaside ang biktima aron manglaag.
Nakurat na lang sila nga samtang nagpaabot ni Dalanon ila na lang nabasahan sa social media nga nakalas kini human nadasmagan sa truck.
Ang mga sakop sa TEU nipaubos kang Genodiala sa Alcohol Breath Analyzer apan nagnegatibo siya.
Kasamtangan nga gikustodiya sa Traffic Enforcement Unit si Genodiala ug giandaman na og kasong Reckless Imprudence Resulting in Homicide and Damage to Property. / dugang taho ni ABC