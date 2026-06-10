Babaye’ng rider nalatayan sa trak, drayber wa mahibawo’ng nakaligis

Gideklarar nga dead on arrival ang 38-anyos nga babaye nga drayber sa motorsiklo sa dihang nadumbolan ug nalatayan sa tractor-head-truck niadtong ala 1:15 sa hapon, Martes, Hunyo 9, 2026.
Ang insidente nahitabo sa Cansaga Bay Bridge, habig sa Barangay Paknaan, Mandaue City.
Ang biktima giila nga si Junalyn Capoy, residente sa Sityo Tiltilon, Barangay Cotcot, Lungsod sa Liloan.
Sa imbestigasyon sa Mandaue City Police Office Traffic Division nga ang trak gimaneho ni Roger Soreño, 57, kasamtangan nga nagpuyo sa Nocos Hauling Services Inc. Yards sa Libo, Barangay Tayud, Lungsod sa Consolacion.
Ang trak nga involve ug ang motorsiklo nga gimaneho sa biktima pulos nagsubay sa outer lane sa Cansaga Bridge paingon sa habagatang bahin.
Wala mamatikdi ni Soreño nga iyang nadumbolan ang motorsiklo nga niresulta sa pagkasarasay dayon katumba ang rider nga diha sa dalan ang nalatayan sa ligid.
Ang drayber sa trak ang wala makabantay padayon nga nagmaneho apan gibabagan sa mga traffic personnel sa TEAM sa U.N Avenue duol na sa Pacific Mall ug gipahibalo nga nakadisgrasya.
Gikustodiya sa Mandaue City Police Office si Soreño ug kasong Reckless Imprudence Resulting in Homicide with Damage to Property ang posible nga iyang atubangon. /