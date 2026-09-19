Baboy gikan sa laing lungsod nga apektado sa ASF, ban sa Moalboal

Aron mapanalipdan ang ilang mga binuhing baboy batok sa African Swine Fever (ASF), gipatuman sa Lungsod sa Moalboal sa habagatang-kasadpang bahin sa Sugbo ang 30 ka adlaw nga temporaryong pagdili sa pagsulod sa mga buhing baboy, karne, ug mga produktong baboy nga gikan sa ubang munisipyo ug mga dapit nga apektado sa ASF.
Gipasar sa konseho sa lungsod ang Resolution 255-2026 niadtong Septiyembre 7, 2026.
Ubos sa maong ordinansa, ang tanang baboy nga ihawon sa municipal slaughterhouse kinahanglang aduna gyuy Barangay Certification nga nagpamatuod nga naggikan gyud kini sa sulod sa lungsod.
Ang maong desisyon giuyonan sa 11 ka miyembro sa konseho ubos sa pagpangulo ni Bise Mayor Jinky Hanika ug gipirmahan dayon ni Mayor Inocentes Cabaron sa maong adlaw.
Kini nga lakang sa Moalboal gihimo nunot usab sa Executive Order (EO) 44 nga gipagawas ni Gobernador Pamela Baricuatro nga nagpalugway sa 45 ka adlaw nga ban sa mga baboy ug karne gikan sa Negros Island ug ubang apektadong lugar.
Sa miaging mga buwan, daghang mga pagsuway sa pagpalusot ug pagpadala og baboy gikan sa Negros Oriental ang nasakpan sa kapolisan ug Coast Guard sa mga Lungsod sa Badian, Dumanjug, ug mismo sa Barangay Tuble sa Moalboal human gipang-ihaw ug gipang-lubong ang mga nasakpang baboy nga walay sakit o dokumento. / CDF