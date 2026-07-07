Baboy gikan sa Negros 45 ka adlaw’ng i-ban

Mopatuman ang Kagamhanan sa Lalawigan sa Sugbo og 45 ka adlaw nga ban sa pagsulod sa mga baboy nga naggikan sa Negros Island Region.
Pahibalo ni Dr. Mary Rose Vincoy, Provincial Veterinary Office (PVO) head niadtong Martes, Hulyo 7, 2026.
Sa tuyo nga malikayan ang pagkatap o matakdan sa African Swine Fever (ASF) sa mga baboy sa Sugbo gikan sa laing lugar.
Human gikompirmar sa silinga’ng mga probinsiya ug isla nga duna kini natala nga namatay nga mga baboy tungod sa ASF.
Iyang giklaro nga nagpabiling ASF Free ang Lalawigan sa Sugbo.
“This decision comes from balancing disease prevention as well as considering our economic aspect of this industry,” matod ni Vincoy.
Subay niini, usa ka Executive Order (EO) ang gipaabot nga luwatan ni Gobernador Pamela Baricuatro sa mosunod nga adlaw aron pag-formalize sa implementasyon niini. Samtang gipasalig ni Vincoy nga magpadayon ang active surveillance sa PVO sa probinsiya pagseguro nga malikayan ang pagkatap sa sakit.
“We will continue to do our active surveillance,” dugang niya.
Nasayran ang unang kaso nga natala sa San Enrique, Negros Occidental nga nikatap sa lugar sama sa Bacolod City sa Barangay Alijis ug Taculing ug La Libertad, Negros Oriental. / ANV