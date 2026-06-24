Baboy nga gikan sa Negros, gipahugtan

Gipahugtan sa Provincial Veterinary Office (PVO) sa Sugbo ang mga veterinary requirements ug monitoring sa tanang pantalan human makumpirmar ang outbreak sa African Swine Fever (ASF) sa Negros Occidental.
Matod ni Provincial Veterinary Office Head Dr. Mary Rose Vincoy, nagtutok karon ang probinsiyal nga kagamhanan sa hugot nga lakang sa mga pantalan nga nag-atubang sa Negros Island, lakip ang Toledo City ug Tabuelan, ingon man sa ubang mga entry points sa habagatang bahin sa Sugbo ug uban pang mga pantalan sa tibuok probinsiya.
Sumala ni Vincoy, wala pay natala nga aktibong kaso sa ASF sa Probinsiya sa Sugbo sa pagkakaron.
Ang pagpahugot sa border control gitumong aron mapanalipdan ang lokal nga industriya sa pagbuhi og baboy, ilabi na nga 16 ka local government units (LGUs) sa Sugbo anaa karon sa proseso sa pag-aplay alang sa ASF-free status recognition gikan sa Bureau of Animal Industry (BAI).
Gipatuman usab sa Provincial Veterinary Office ang mas hugot nga inspeksyon sa tanang mosulod nga mga kargamento sa kahayopan.
Gikinahanglan nga makapresentar ang mga transporter og balido nga veterinary documents, lakip ang shipping permits, animal health certificates, ug mandatory nga negatibong resulta sa ASF test alang sa buhing mga hayop sa dili pa tugotan nga makasulod sa Sugbo.
Ang maong mga restriksyon magamit sa mga kahayopan nga gikan sa Negros Occidental ug Negros Oriental, tungod kay kasagarang gikan niini nga mga lugar ang mga baboy nga gidala ngadto sa Sugbo aron masuplayan ang lokal nga industriya sa lechon.
Nasayod na usab si Cebu Governor Pamela Baricuatro sa maong sitwasyon.
Gipahigayon na sa probinsiyal nga kagamhanan ang pakighinabi sa National Meat Inspection Service ug gikatakda usab ang dugang nga mga briefing uban sa mga municipal ASF coordinators sa tibuok probinsiya aron masiguro ang hiniusang pagpatuman sa mga lakang batok sa ASF.
Giawhag ni Vincoy ang mga negusyante og baboy nga magpabiling mabinantayon ug motaho sa municipal agriculture office o city veterinary office kon adunay talagsaong sakit o kalit nga pagkamatay sa ilang mga binuhi aron masuta dayon ug mapugngan ang posibleng pagkatap sa sakit. / CDF