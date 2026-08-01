Baboy sa Cebu City nataptan og African Swine Fever

Gituohan sa Department of Veterinary Medicine and Fisheries (DVMF) nga ang kakuwang sa biosecurity practices ug ang pagbalhin-balhin sa mga baboy sa mga backyard raiser ang hinungdan sa pagtumaw sa bag-ong kaso sa African Swine Fever (ASF) sa Dakbayan sa Sugbo.
Sa usa ka pakighinabi sa SunStar Cebu niadtong Miyerkules, Hulyo 29, 2026, gipatin-aw sa pangu sa DVMF nga si Jessica Maribojoc nga bisan pa sa unang pamahayag ni Mayor Nestor Archival nga 20 ka baboy ang natakboyan, ang mga resulta sa laboratoryo nagpakita nga siyam ra gyud ang nagpositibo sa ASF.
Matod ni Maribojoc, adunay 22 ka baboy ang naasoyng backyard raiser sa dihang nitubag ang mga awtoridad sa report.
Sa wala pa nahuman ang imbestigasyon, pipila na ka baboy ang nangamatay, ug 19 na lang ang nahabilin nga daling gi-cull o gipamatay isip bahin sa disease containment measures sa dakbayan.
“The laboratory results confirmed that only nine pigs were ASF-positive. However, all remaining pigs in the backyard farm were depopulated to immediately contain the disease and prevent further transmission,” matod niya.
Nagtuo ang DVMF nga ang virus posibleng nakasulod sa backyard farm pinaagi sa usa ka baboy nga gidala sa tag-iya.
Nag-imbestigar usab ang mga awtoridad kon ang karne sa baboy nga una nang giihaw nga gipanghatag sa silangang mga residente nakatabang usab sa pagkaylap niini.
Gipangita sa mga awtoridad ang gigikanan sa mga baboy sa naapektohang raiser, ingon man ang laing seller nga namatyan usab og mga baboy human makapalit gikan sa Dakbayan sa Talisay. / CAV