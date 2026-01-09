Baby Cheetahs mikawras sa Greywolves

Gipangkawras sa Benedicto College (BC) Baby Cheetahs ang Don Bosco Greywolves, 74-54, sa ikaduhang adlaw sa Cebu Schools Athletic Foundation, Inc. (Cesafi) 15-and-under basketball tournament niadtong Huwebes, Enero 8, 2026, sa University of San Carlos (USC) gym sa dalan Sanciangko, Dakbayan sa Sugbo.
Sa kadaugan, nahilakip ang Cheetahs sa grupo sa mga naggunit sa sayong liderato sa torneyo nga nalangan ang pagpahigayon gumikan sa mga kalamidad nga niigo sa Sugbo sa niaging tuig.
Sa 1st quarter pa lang, kontrolado na sa Baby Cheetahs ang duwa hangtod na sa katapusang gutlo. Ang Baby Cheetahs nga ningsaka sa 2-0 nga rekord, ningpatong sa ibabaw kauban ang defending champions University of the Visayas (UV) Baby Lancers, Cebu Eastern College (CEC) Dragons, ug newcomer Cebu Institute of Technology–University (CIT-U) Baby Wildcats nga pulos sab ningposte og kadaugan.
Gipangpukan sa Baby Lancers ang Sacred Heart School–Ateneo de Cebu Magis Eagles, 67-58, gipangbugwakan og kayo sa Dragons ang USC Baby Warriors, 73-52, samtang gipangkawras sab sa Baby Wildcats ang University of San Jose–Recoletos (USJ-R) Baby Jaguars, 68-55. / JBM, ESL