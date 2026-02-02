Baby Green Lancers, Jr. Wildcats sud sa Cesafi 15U finals

Pulos sangko sa langit ang kalisod nga naagian sa defending champion University of the Visayas (UV) Baby Green Lancers ug Cebu Institute of Technology-University (CIT-U) Junior Wildcats una nila napukan ang ilang tagsatagsa ka kontra sa semi-finals knockout games sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (Cesafi) 15 Under basketball event niadtong Dominggo, Pebrero 1, 2026, sa UV Main gym sa dalan Sanciangko, Dakbayan sa Sugbo.
Ang Wildcats maoy unang nakasulod sa best-of-three finals series human nila gipangbuntog ang Sacred Heart School-Ateneo de Cebu (SHS-AdC) Magis Eagles, 50-48.
Ningsunod pagtaak sa finals ang Baby Green Lancers pinaagi sa munasginhawa sab nga kadaugan batok sa University of Southern Philippines Foundation (USPF) Baby Panthers, 43-42.
Diriyot gyud natangtangan sa ilang korona ang Baby Green Lancers gumikan kay kanunay silang naggukod sa Baby Panthers sa nag-unang tulo ka quarters.
Hinuon ninggukod ang Baby Green Lancers sa 4th quarter ug ninglahos sila paingon sa kadaugan.
Sa laing duwa, nagpulipuli paggunit sa labaw ang Junior Wildcats ug Magis Eagles apan nakakita og pamaagi ang Junior Wildcats sa krusyal nga bahin aron angkunon ang kadaugan. / ESL