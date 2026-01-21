Baby Lancers, Baby Wildcats pulos 5-0

Niagi og grabeng pagpanghulga ang defending champion University of the Visayas (UV) Baby Lancers una nila napayukbo ang University of Southern Philippines Foundation (USPF) Baby Panthers, 48–43, sa Cebu Schools Athletic Foundation, Inc. (Cesafi) 15-Under basketball tournament niadtong Martes, Enero 20, 2026, sa University of San Carlos (USC) gym sa dalan Sanciangko, Dakbayan sa Sugbo.
Sa kadaugan, napahugtan sa Baby Green Lancers ang ilang paggunit sa liderato dala ang 5-0 nga rekord.
Gikan sa sinugdanan hangtod sa katapusan, kanunay nga nanghudlat ang Baby Panthers apan nakakita ra og mga pamaagi ang Baby Green Lancers sa pag-alkontra niini.
Sa kadaugan, nakaseguro na og luna ang Baby Green Lancers sa semi-finals apan nagkinahanglan pa sila nga makadugang og kadaugan alang sa inilugay sa Top 2 spots nga nagtangag og twice-to-beat nga benepisyo.
Sama sa Baby Green Lancers, ningsaka sab 5-0 ang Cebu Institute of Technology-University (CIT-U) Baby Wildcats human nila gipangkawras ang Benedicto College (BC) Baby Cheetahs, 76–43, sa laing duwa.
Sa lain pa nga engkuwentro, gipangbugwakan og init nga opensa sa Cebu Eastern College (CEC) Dragons ang Don Bosco Technical School Greywolves, 59–32. / JBM, ESL