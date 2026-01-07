Baby Lancers milampornas sa baby Warriors

Gipanglampornas sa defending champions University of the Visayas (UV) Baby Lancers ang University of San Carlos (USC) Baby Warriors, 69–39, sa pagsugod sa Cebu Schools Athletic Foundation, Inc. (Cesafi) 15-Under basketball tournament niadtong Martes, Enero 6, 2025, sa University of San Carlos (USC) gym sa dalan Sanciangko, Cebu City.
Ang Baby Lancers ni coach Ronald Bucao naggukod pa sa sayong bahin sa 1st quarter apan inanay nga nanginit ang ilang opensa hangtod nga hingpit na nilang nadomianr ang engkuwentro.
Sa premirong duwa, ang runner-up sa miaging tuig Cebu Eastern College (CEC) Dragons ning-agi og pagpanghulga una nila napayukbo ang University of San Jose–Recoletos (USJR) Jaguar Cubs, 54–48.
Sa lain pang mga duwa, gipangkusokuso sa University of Southern Philippines (USPF) Baby Panthers ang Don Bosco Technical College (DBTC) Greywolves, 68–27, samtang gipakaging sa Cebu Institute of Technology–University (CIT-U) Baby Wildcats ang Sacred Heart School–Ateneo de Cebu Magis Eagles, 55–42.
Ang torneyo orihinal nga nakaeskedyul sa miaging tuig apan nauswag kini tungod sa mga kalamidad nga nasinati sa Sugbo. / JBM, ESL