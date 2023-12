Baby Lancers mosuway na'g ilog sa titulo

Duwa karon:

5:15 pm- UV batok SHS-AdC (HS Finals, Game 2)

Ilugon na’g suway sa University of the Visayas (UV) Baby Green Lancers ang korona gikan sa defending champions Sacred Heart School-Ateneo de Cebu (SHS-AdC) Magis Eagles sa ilang panagharong og balik ning Miyerkules sa hapon, Disyembre 13, 2023, sa Game 2 sa best-of-three high school championship series sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (CESAFI) basketball sa Cebu Coliseum.

Ang Baby Green Lancers ning-ung-ong na sa kampyunato human nila gipakuratan ang Magis Eagles, 62-54, sa Game 1 niadtong Lunes, Disyembre 11, 2023.

Ning sangkaa, nakamugna og krusyal nga mga puntos sila si Roderick Cambarijan Jr. ug Ismael Kim Culdora aron ilikay ang Baby Green Lancers sa pagpanghulga sa Magis Eagles sa hinapos nga bahin.

Ang Baby Green Lancers, nga niadto pang 2017 katapusang nakatilaw og kampyunato, gipangulohan ni Cambarijan pinaagi sa iyang 23 puntos samtang nidugang og 12 puntos ug 14 ka rebounds si Culdora.

Gikan sa sikit nga kombati, ang Baby Green Lancers nakamugna og 9-2 run aron pagposte og 53-44 nga labaw sa nahabiling 4:55 minutos.

Nakaduol pagbalik ang Magis Eagles, 50-53, pinaagi sa duha ka sunodsunod nga three-point shots sa ilang labing pambato nga si Jared Bahay, sa nahabiling 3:22 minutos.

Apan human niini, ningbulhot na sab ang opensa sa Baby Green Lancers aron ina­ton pagbalik ang ilang labaw ngadto sa 60-50, sa nahabi­ling 1:41 minutos.

Wala na nakabangon pagbalik ang Magis Eagles human niini.