Baby Lancers target ang win No. 4

Mga duwa karon

12:30 P.M - CIT-U batok UV (High School)

2:00 P.M - DBTC batok USP-F (High School)

3:30 P.M - BC batok USJ-R (High School)

5:00 P.M - CIT-U batok USC (College)

Protektahan sa University of the Visayas (UV) Baby Lancers ang ilang perpekto nga rekord batok Cebu Institute of Technology - University (CIT-U) Junior Wildcats sa Cebu Schools Athletic Foundation, Inc. (Cesafi) Season 24 high school basketball tournament sa Cebu Coliseum karong adlawa, Oktubre 13, 2024.

Ang Baby Lancers wa pay pilde sa unang tulo ka duwa, uwahing biktima sa ilang hait nga bangkaw mao ang University of San Jose-Recoletos (USJR) Baby Jaguars sa mia­ging semana.

Sa pikas habig, ang Junior Wildcats, nagbitbit og 1-2 nga baraha ug tumong niini nga mabihag ang Baby Lancers para matabla ang rekord sa unang upat ka duwa.

Ang CIT-U ug UV maoy moabli sa aksiyon sa Dominggo.

Sundan kini sa kombati sa Bosco Technical College (DBTC) Greywolves kontra University of Southern Philippines Foundation (USPF) Baby Panthers.

Ang Baby Panthers mokawras para sa ilang ikatulo nga daog karon nga season, samtang ang Greywolves mopahit para sa ikaduhang daog.

Sundan kini sa lain pud nga high school match sa Benedicto College batok USJR.

Ang USJR (3-1) gustong makabalik sa win column human makatilaw sa bugtong nga pilde batok sa Baby Lancers.

Sa main game, ang CIT-U Wildcats mokontra sa University of San Carlos (USC) Warriors sa college division.

Ang Warriors (0-4) mosuway pagkuha sa ilang unang daog karon nga season, samtang ang Wildcats (1-1) tumong ang pagsaka sa team standings. / RSC