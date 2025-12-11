Baby UC gidagit sa Eagles

Duwa karon:
6:00 pm- SHS-AdC batok UC (College)
Gipagawas sa Sacred Heart School-Ateneo de Cebu (SHS-AdC) Magis Eagles ang kapabilidad sa defending champions sa ilang pagdagit sa University of Cebu (UC) Baby Webmasters sa dakong kapildihan, 81-65, sa Game 1 sa high school finals series sa Cebu Schools Athletic Foundation, Inc. (Cesafi) basketball event niadtong Miyerkules sa gabii, Disyembre 10, 2025, sa Cebu Coliseum.
Ning sangkaa, nagbangis og maayo si Lian Kent Basa aron pangulohan ang Magis Eagles pinaagi sa iyang 32 puntos lakip na niini ang walo ka three-point shots.
Ang Baby Webmasters mao unta ang nimugna sa nag-unang lima ka puntos sa duwa pinaagi sa tres ug tip-in shot ni Jape Mamza apan human niini, ninglupad ra sab dayon ang pako sa opensa sa Magis Eagles.
Ningtubag ang Magis Eagles og 9-0 nga rally aron pagposte og 9-5 nga labaw nga ilang gipaburot ngadto sa 19-8.
Hinuon, nakasikit ra pagbalik ang Baby Webmasters human sa 1st quarter.
Apan gipalupad pagbalik sa Magis Eagles ang ilang opensa aron iposte ang labing dako nilang labaw, 64-43.
Ning higayuna, wala na nakapanghudlat ang Baby Webmasters.
Sa premirong duwa, naangkon sa Cebu Institute of Technology University (CIT-U) Junioor Wildcats ang ikatulong dapit human nila gipangkawras ang Cebu Eastern College (CEC) Dragons, 64-61. / ESL