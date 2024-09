Baby Warriors gipanglubong sa Baby Green Lancers og 62 pts.

Mga duwa karon:

12:30 pm- BC batok DBTC (High School)

2:00 pm- USPF batok CRMC (High School)

3:30 pm- CEC batok UCLM (High School)

5:00 pm- UC batok

CRMC (College)

Gisugdan sa University of the Visayas (UV) Baby Green Lancers ang ilang kampanya pinaagi sa pagmasaker sa University of San Carlos (USC) Baby Warriors, 107-45, sa premirong duwa kagahapon, Sabado, Septiyembre 28, 2024, sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (CESAFI) basketball high school division sa Cebu Coliseum.

Pagsugod pa lang, nagbangis dayon ang Baby Green Lancers ug gipabulhot nila ang ilang opensa aron iposte ang 63-26 nga labaw sa halftime.

Nagpadayon ang kamangtas sa Baby Green Lancers hangtod nga naposte nila ang makabungog nga 62 puntos nga daog.

Nimugna og 16 puntos si John Dela Torre aron pangulohan ang 14 ka mga sakop sa Baby Green Lancers nga nakatampo sa opensa.

Sa ilang habig, ang Baby Warriors aduna ra’y unom ka mga sakop nga nakahimo og puntos pinangulohan sa 16 puntos ni Xian Garcia. / ESL