Baby Webmasters morepresentar sa Rehiyon 7

Naangkon sa University of Cebu (UC) Baby Webmas­ters ang katungod sa pag­representar sa Rehiyon 7 alang sa Batang Pilipino Basketball League (BPBL) National Championships.

Kini human nila nabuntog ang University of Southern Philippines Foundation (USPF) Panthers-Sherilin, 72-63, sa championship game sa 18-under category sa BPBL Central Visayas regional finals niadtong Dominggo, Pebrero 4, 2024, sa lungsod sa Carmen, Cebu.

Ang kadaugan gipangulohan ni Jayver Palco pinaagi sa iyang 18 puntos samtang nidugang og 11 puntos si Jehu Romanos. Si Palco maoy napiling MVP.

Nagkanayon si Baby Webmasters coach Joever Samonte, mao kini ang katumanan sa iyang damgo nga madala niya ang iyang puwersa sa Manila alang sa BPBL National Championships.

“First of all dili sayon among giagian. Very tough ang among opponent, USPF Sherilin, although, na-maintain namo ang lead sa first hangtod sa fourth quarter,” matod ni Samonte.

“Gi-instill lang nako sa mind sa mga bata nga this is very important game, no second chance, it’s a do-or-die game if they want to go to Manila for the national championships.”

Sa 16-under division, ang Ronbucz-University of the Visayas (UV) Baby Green Lancers maoy nikampyon pinaagi sa pagpukan sa Sacred Heart School-Ateneo de Cebu (SHS-AdC) Magis Eagles, 61-58, sa usa ka kulbahinam kaayo nga finals.

Samtang sa 13-under category, nahimong kampyon ang Hype X 1521 Basketball human nila gipangmakmak ang Mommy’s Choice-Danao, 59-39. / ESL