Baby Wildcats gikawras ang Jr. Webmasters

Gilabni sa Cebu Institute of Technology-University (CIT-U) Baby Wildcats ang ilang unang daog karon nga season human gikuniskunis ang University of Cebu (UC) Main Junior Webmasters, 76-65, sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (CESAFI) junior basketball competition niadtong Dominggo, Septiyembre 13, 2026 didto sa Cebu Coliseum.
Si Geoffe Vhon Partosa maoy nangulo sa pagbangis sa CIT-U, pinaagi sa iyang 11 puntos, unom ka assists, lima ka rebounds ug upata ka steals.
Natabla sa Baby Wildcats ang ilang baraha nga (1-1) win-loss record.
Sa habig sa UC Main, si John Terol nipakatap og 16 puntos, tulo ka rebounds, tulo ka steals, duha ka assists ug usa ka block.
Ang Junior Webmaster nakatilaw sa ilang unang pilde sulod sa duha ka duwa. / RSC