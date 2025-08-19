Bacaltos sad-an sa kamatayon ni Navales

Human sa unom ka tuig nga husay, gihukman sa Regional Trial Court (RTC) Branch 18 sa Cebu City si Michael Vincent Bacaltos nga sad-an sa krimen nga homicide niadtong Martes, Agusto 19, 2025.
Ang kaso nagumikan sa pagpamusil niadtong Enero 21, 2019, diin gipatay ni Bacaltos si Vanzant Navales, iyang kanhi higala. Sa maong insidente, namatay sab ang amahan ug manghod ni Bacaltos.
Gisentensiyahan si Bacaltos sa korte nga mapriso sulod sa unom ka tuig isip minimum ug 12 ka tuig isip maximum base sa Article 249 sa Revised Penal Code.
Gawas sa pagkabilanggo, gimanduan sab siya nga mobayad og P100,000 nga danyos sa pamilya sa biktima. / DPC