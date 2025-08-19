Superbalita Cebu

Bacaltos sad-an sa kamatayon ni Navales

Bacaltos sad-an sa kamatayon ni Navales
FEEDING: Ang buhatan ni Senador Imee Marcos ang nipahigayon og feeding program sa mga residente sa Zone Ahos, Sili, Batong, Tangkong ug Talong sa Barangay Paknaan, Dakbayan sa Mandaue kinsa nabiktima sa grabe nga pagbaha niadtong Biyernes, Agusto 15, 2025. Gibanabana nga moabot sa 3,000 ka tawo ang nakapahimulos sa libreng lugaw, nutribun ug tubig nga gipahigayon sa alas 4:00 sa hapon, Martes, Agusto 19, 2025, ug laing hugna sa feeding program himuon sa Agusto 20 sa maong dapit. / TAMPO
Published on

Human sa unom ka tuig nga husay, gihukman sa Regional Trial Court (RTC) Branch 18 sa Cebu City si Michael Vincent Bacaltos nga sad-an sa krimen nga homicide niadtong Martes, Agusto 19, 2025.

Ang kaso nagumikan sa pagpamusil niadtong Enero 21, 2019, diin gipatay ni Bacaltos si Vanzant Navales, iyang kanhi higala. Sa maong insidente, nama­tay sab ang amahan ug manghod ni Bacaltos.

Gisentensiyahan si Bacaltos sa korte nga mapriso sulod sa unom ka tuig isip minimum ug 12 ka tuig isip maximum base sa Article 249 sa Revised Penal Code.

Gawas sa pagkabilanggo, gimanduan sab siya nga mobayad og P100,000 nga danyos sa pamilya sa biktima. / DPC

Trending

No stories found.

Just in

No stories found.

Branded Content

No stories found.

Videos

No stories found.
SunStar Publishing Inc.
www.sunstar.com.ph