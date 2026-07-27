Bacaro bag-ong kampyon sa WBF

Sa usa lang ka kumo, hingpit nga naangkon ni Hong Kong-based Filipino Carlo Bacaro ang bakanteng World Boxing Foundation (WBF) Silver welterweight title sa main event sa "Fist of Fury XII- Cebu Clash 2026" niadtong Dominggo sa gabii, Hulyo 26, 2026, sa Robinsons Galleria Cebu.
Si Bacaro kinsa natawo sa Guihulngan, Negros Oriental apan kasamtangang nagpuyo sa Cordova, Cebu, nibuhi og perpekto ug solidong left hook aron pakamangon si Thai journeyman Channarong Injampa sa ika-2:16 minutos sa 2nd round.
Taudtaod sab nga gitabang sa medical personnel si Injampa una kini nakabangon og balik.
Gipasabot ni Bacaro nga wala siya nagdahom nga iyang mapaundang og sayo ang beterano niyang kontra.
"Ang ako gi-expect nga modula ra gyud ko bahala'g maabot og round basta makadaog ko. Gihatag gyud ni sa Ginuo, nataymingan gyud siya. Nalipay gyud ko," matod ni Bacaro.
Ang manager ni Bacaro nga si Verano Boxing Promotions head Jake Verano nipadayag sa iyang dakong pagsalig nga makahimo og dakong pangalan si Bacaro kay gawas sa abilidad niini, grabe sab kini mo-training.
Si Bacaro nisaka sa 15-2, 9KOs nga record samtang si Injampa nahagba sa 21-26, 15KOs nga baraha.
Sa top supporting bout sa promosyon nga gipasiugdahan sa Chao Sy International Promotions kaabag ang Verano Boxing Promotions ug Ringside Cebu, nirehistro si Thai Chan Sala (14-12, 9 KOs) og 5th round TKO nga kadaugan batok sa kanhi wala'y pildeng boksidor sa Verano gym nga si Saagar Pradhan (8-1, 3 KOs).
Sa labing giatangan nga away sa undecard, ang boksidor sa Chao SY Stable nga si Junibert Bantay (10-2, 2 KOs) niposte og 3rd round stoppage batok kang Joseph Lanat (3-3, 2 KOs).
Sa lain pang mga away sa undercard, ningdaog sila si Jaervi Hernani batok Norman Rusiana (UD), Wengel Mendoza batok Alvin Yongco (UD), Robert John Seares batok Junriel Navares (MD), ug Ken Danila batok Jeffrey Stella (KO 2). / ESL